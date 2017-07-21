В партии Плахотнюка начались распри между ее чиновниками ...

(DOC) На заседании Фалештского районного совета произошел скандал в связи с тем, что новый председатель района вынудил уволиться районную чиновницу, обвинив ее в недостаточном результате на выборах по району.

Скандал имел место на состоявшемся в четверг заседании Фалештского районного совета.

Накануне, глава Фалештского районного управления образования Сильвия Матасы подала заявление об отставке, в котором она указала, что основной причиной увольнения является "подорванное состояние здоровья, на которое негативное влияние оказали психологическое давление и ограничения со стороны председателя района".

Ее заявление было рассмотрено в срочном порядке уже 30 мая и принято положительное решение голосами 17 районных советников.

Сама чиновница, выступая на заседании Совета, сообщила, что по указанию председателя района, его заместитель Владимир Тэбырцэ трижды приходил к ней домой, требуя подписать чистый лист бумаги, на котором позже должен был появиться текст заявления об уходе с должности "по собственному желанию".

По словам Матасы, ей вменяется то, что она "принесла мало голосов за Демпартию".

Как сообщили очевидцы, когда разразился скандал, в ходе которого чиновница ДПМ разоткровенничалась по поводу внутренних распрей в ДПМ, прямая трансляция с заседания райсовета была прекращена по техническим причинам.

Ранее уже сообщалось, что после парламентских выборов, 11 апреля председателем Фалештского района был назначен фигурант целого ряда уголовных дел, представитель ДПМ Виорел Бабий. Он был внезапно назначен вместо Ираиды Бынзарь, также представлявшей Демпартию и не оправдавшей доверия возглавляемой Владимиром Плахотнюком партии по итогам выборов.