Украинские депутаты отказались отправлять в отставку главу правительства ...

После оглашения результатов голосования Гройсман поднялся на трибуну и обратился к парламентариям с экспрессивной речью, отметив, что уважает решение Рады, и завершив выступление традиционным лозунгом “Слава Украине!”

"Мое решение было не эмоция, а позиция. И еще одно очень важное – я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность", - цитирует Гройсмана издание Интерфакс-Украина.

Премьер также заявил, что депутатов интересуют их мандаты, а для него важны в первую очередь жители страны, и он хочет, чтобы они смеялись, а не плакали, передает ВВС.

Владимир Гройсман объявил о своей отставке 20 мая спустя несколько часов после вступления в должность президента Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи новоизбранный президент призвал премьера и правительство уйти в отставку, а также объявил о роспуске Верховной Рады Украины. Владимир Гройсман является главой правительства с 14 апреля 2016 года.