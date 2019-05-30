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Правительство Демпартии Плахотнюка нашло довольного `политикой партии' бизнесмена

Опубликовано : 31 май 2019 г. 00:36 | Просмотров: 190 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Находящийся в отставке кабинет министров предоставил очередное доказательство "действий правительства по поддержке деловой среды".

В качестве доказательства "истории успеха" правительство распространило на своей странице в соцсетях правительство выступление главы Ассоциации иностранных инвесторов Александра Косса.

В своем выступлении на проведенном властями "Кишиневском инвестиционном форуме" Косс сообщил, что иностранные инвесторы "работают в Молдове с удовольствием".

"То, что происходит в последние годы, внушает нам большой оптимизм. Нам удается найти контакт с властями", - уточнил предприниматель. Причиной такого успеха, по его утверждению, является тот факт, что занимающие сегодня ключевые посты правительственные чиновники являются выходцами из крупных компаний с иностранными инвестициями. "Мы говорим с ними на одном языке", - похвастался Косс, добавив, что "каждый инвестор имеет в Республике Молдова свободный и очень быстрый доступ к властям этой страны".

Он не забыл особо отметить ряд реформ правительства Демпартии Владимира Плахотнюка, несмотря на то, что часть из них вызвала резкую критику, как внутри страны, так и за ее пределами.

Особо обратила на себя внимание хвала со стороны предпринимателя в адрес властей на фоне материалов в СМИ о рейдерских захватах собственности. "Реформа системы санкций уменьшила давление на бизнес и упорядочила те правонарушения, за которые можно попасть в тюрьму", - отметил Косс.

Кроме того, он поблагодарил правительство, отменившее целый ряд социальных гарантий в системе трудовых отношений в угоду работодателям. "Хорошие изменения внесены в Трудовой кодекс: сейчас уравновешены права работодателя и работника", - считает Косс.

Так называемые реформы в банковско-финансовой сфере, за которыми, как известно, скрываются интересы правящего клана, также получили одобрение со стороны главы Ассоциации иностранных инвесторов, назвавшего эти изменения "порядком". "Порядок, который наведен в этой сфере привлек серьезные инвестиции в банковскую сферу Республики Молдова и создал для бизнеса достаточно комфортное ощущение безопасности и спокойствия, отсутствие страха от предстоящих крахов банков и дефолта", - заявил он в этой связи.

"Опыт работы членов нашей Ассоциации показал, что в этой стране можно работать, можно зарабатывать и можно строить планы устойчивого развития", - заявил Косс в распространенном правительством выступлении.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая Александром Коссом, сахаропроизводительная компания Sudzuker-Moldova пользуется преференциями со стороны властей, а в результате ограничительных мер по проникновению сахара иностранного производства на территорию Молдовы, этот производитель продает сахар почти вдвое дороже, чем на рынке соседней Украины и стран Евросоюза.




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