В Северной Корее расстреляны пять дипломатов, обвинённых в шпионаже в пользу США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Chosun Ilbo, были казнены бывший уполномоченный посланник КНДР в США по ядерным вопросам Ким Хёк Чхоль и ещё четверо работников министерства иностранных дел, обвинённых в шпионаже в пользу США. При этом, по информации издания, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью «перевоспитания».

Источник газеты сообщил, что расстрел произошёл ещё в марте, сразу после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча проходила во вьетнамском Ханое 27–28 февраля 2019 и успехом не увенчалась: по результатам саммита не была подписана совместная декларация.