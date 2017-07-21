Чубашенко: Заберите Плахотнюка навсегда. Хоть тушкой, хоть чучелом! ...

Он призвал международных партнёров не помогать Плахотнюку сохранить власть, а после окончания визита с собой “главное зло Молдовы”. Свое обращение к Дмитрию Козаку, Бредли Фредену и Иоханнесу Ханну политик опубликовал в соцсети.

"Уважаемые герр Хан, мистер Фрэден и господин Козак!

Нет у нас в Молдове власти, и наш народ очень надеется, что синхронный визит иностранных господ поможет как-то этот вопрос решить. По поводу вашего приезда столько написано и сказано, что никто ничего уже и не разберет. Осталось только ждать и верить, что будет от этого визита и молдаванам какая-то польза.

Одни пишут, что некоторые из вас готовы одобрить альянс ДПМ Плахотнюка и ПСРМ Додона. Другие утверждают, что, наоборот, вы хотите коалиции ДПМ и ACUM Санду-Нэстасе. Нет, пишут третьи, речь идет только о блоке ПСРМ-ACUM. Некоторые не исключают коалицию без берегов ПСРМ-ДПМ-ACUM. Пятые говорят, что вы уже и на досрочные выборы согласны. Полный туман. Хорошо, хоть по поводу мошенника Шора есть какая-то ясность: никто не хочет иметь с ним дело, какой-то совсем токсичный изгой.

У меня к вам одна просьба: когда будете уезжать из Кишинева, заберите, пожалуйста, Плахотнюка с собой! Навсегда, так, чтобы он больше сюда никогда не возвращался.

Если согласиться с тем, что Молдова — захваченное государство, то придется признать, что должен быть и захватчик. Как и очень многие мои сограждане, я считаю Молдову захваченным государством, а Плахотнюка захватчиком. На сегодня он — главное зло Молдовы. Можно, как из детских кубиков, складывать в молдавской политической песочнице любые коалиции, но пока в этой конструкции будет оставаться тот, кого Киселев назвал «отравленным яблоком», толку не будет. Вся конструкция будет ядовитой”, - пишет журналист в своей публикации. Россия, США и ЕС могли бы достичь в Молдове консенсуса, который заключался бы в избавлении страны от Плахотнюка, отмечает он.

“В Молдове разрушена Конституция, в том числе усилиями Конституционного суда, призванного блюсти Основной закон. В Молдове нет юстиции. На зданиях судов, прокуратуры, полиции почему-то вывешен флаг Евросоюза, но это не что иное, как профанация этого европейского символа. В этих учреждениях в режиме нон-стоп попираются закон и справедливость, а вместе с ними и европейский флаг, под прикрытием которого совершаются все беззакония. В Молдове стагнирующая экономика, деградирующая социальная система, парламент и правительство не работают, выборы превращены в фарс. Из-за бедности и отсутствия перспективы сотни тысяч граждан покинули и продолжают покидать свою родину. За все в ответе действующий режим Плахотнюка.

Глава этого режима долгое время мечтал отмыться от репутации ганстера, стать рукопожатным, респектабельным официальным лицом. Эта миссия оказалась невыполнимой. Черного кобеля не отмоешь добела. Сейчас у него заботы более прозаичные: сохранить собственность, капиталы, свободу и жизнь. Перед глазами свежие примеры украинского друга Порошенко и румынского приятеля Драгни. Он понимает, что он на очереди, и ему нужно любой ценой сохранить власть. Не помогайте ему в этом!

В России ее гражданин Плахотнюк считается уголовником. Он обвиняется в покушении на убийство, участии в организованном преступном сообществе и отмывании денег. Он заочно арестован Басманным судом и объявлен в международный розыск. Коалиция «пророссийского» Додона с российским уголовником Плахотнюком будет выглядеть очень странно.

У ЕС тоже нет никаких оснований вести и дальше дела с Плахотнюком. Никто так сильно не подорвал веру в европейскую идею в Молдове, как это сделал Плахотнюк. Он будет и дальше компрометировать Европу в Молдове. Оно вам надо?

США долго терпели Плахотнюка в качестве «своего сукина сына», но и это уже не работает. Этот «сын» давно позорит и США. У Вашинтона богатый опыт отказа от скомпрометированных «сукиных сынов». Пора и в Молдове обзаводиться новыми.

США, ЕС и Россия могли бы достичь по Молдове консенсуса, который заключался бы в том, чтобы избавить ее от Плахотнюка. В Москве его с нетерпением ждут следователи. Если Плахотнюк вдруг окажется в Лефортово, в кишиневском СИЗО-13 будет настоящий праздник. Можно отправить его и в Прахова к другу Драгне. Есть выбор и в Америке. Гуантаномо — это, конечно, перебор, Алькатрас закрыт, но Синг-Синг еще работает.

Уважаемые иностранные гости! Верните народу Молдовы надежду! Вывезите из Кишинева попутным грузом хоть тушкой, хоть чучелом Плахотнюка! За это благодарные молдаване поставят вам памятник", - говорится в завершении послания Дмитрия Чубашенко.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Молдова ожидает визита сразу трёх высокопоставленных чиновников: спецпредставителя президента РФ Дмитрия Козака, представителя госдепа США, отвечающего за Восточную Европу, Брэдли Фрэдена и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.