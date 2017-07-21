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Пост канцлера Австрии впервые заняла женщина

Опубликовано : 31 май 2019 г. 11:38 | Просмотров: 455 | Категория: Мир

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначил временным канцлером главу конституционного суда страны Бригитте Бирляйн.

Австрия осталась без правительства после того, как 32-летний канцлер Себастьян Курц получил вотум недоверия парламента и отправлен в отставку вместе с кабмином.

Задачей временного канцлера станет формирование переходного правительства, а также подбор кандидатов в министры и передача документов на утверждение президенту. Первые претенденты уже известны: Бирляйн сообщила, что бывший председатель административного суда Австрии Клеменс Яблонер должен стать вице-канцлером и министром юстиции, а посол Александер Шалленберг — министром иностранных дел, передает Euronews.

Правительственный кризис в Австрии разразился на фоне скандала, возникшего после обнародования скрытой съёмки переговоров лидера “Партии свободы” Хайнца-Кристиана Штрахе с некой дамой, называвшей себя “племянницей российского олигарха” и предлагавшей финансирование партии в обмен на госконтракты. Публикация этой беседы, состоявшейся в 2017 году на Ибице, привела к развалу правящей коалиции в Австрии и политическому кризису. Штрахе из-за скандала был вынужден вывести свою партию из правительственной коалиции.


Метки к статье: Австрия, временный канцлер, женщина, отставка правительства

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