Партия Плахотнюка объявила о создании коалиции с Партией социалистов ...

Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка приняла решение о направлении своих представителей для переговоров о создании коалиции с контролируемой Игорем Додоном Партией социалистов.

Решение было объявлено во вторник пресс-секретарем формирования, которое по словам пресс-секретаря было принято на проведенном утром заседании постоянного бюро ДПМ.

До того, как было озвучено это решение, перед журналистами появился лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, сообщивший, на фоне появившихся слухов о его состоянии здоровья, что чувствует себя "как никогда, в форме".

Как заявил пресс-секретарь ДПМ, постоянное бюро партии приняло решение направить Партии социалистов приглашение к диалогу о переговорах по поводу будущей парламентской коалиции. "Если достигнем консенсуса, можно будет очень быстро перейти к формализации этого решения", - объявил представитель ДПМ.

Демпартия также объявила, что в рамках переговоров с социалистами "будут обсуждены и уже озвученные публично предложения Партии социалистов по созданию парламентского большинства и правительства". "Некоторые из них вполне реализуемы, включая утверждение спикера от фракции ПСРМ", - обозначил пресс-секретарь одну из основных переговорных позиций Демпартии.

Ранее, объявивший себя "неформальным лидером" ПСРМ Игорь Додон неоднократно заявлял, что его партия не намерена идти на коалицию с Демпартией Плахотнюка.