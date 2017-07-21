Владимир Путин утвердил новые названия десятков российских аэропортов

Отныне, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково будут носить имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева.

Президент России подписал указ, согласно которому имена великих россиян были присвоены 44 аэропортам.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу 31 мая.

Имя Петра Первого было присвоено аэропорту Воронежа, аэропорту Калининграда - императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара - Екатерины Второй, Мурманска - Николая Второго.

Общероссийский проект "Великие имена России" по переименованию аэропортов России стартовал в октябре 2018 года стартовал проект по отбору имен для российских аэропортов. До 30 ноября на сайте «Великиеимена.рф» проходило общенациональное голосование по выбору одной из трех или четырех фамилий для каждого аэропорта. Итоги подвели 4 декабря.

Целью проекта было увековечивание памяти выдающихся российских государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта.