Папа Римский впервые за 20 лет совершает апостольский визит в Румынию

Последний визит понтифика в Румынию состоялся в 1999 году, когда Ватикан возглавлял Иоанн Павел II. Спустя 20 лет к румынским католикам приехал Папа Франциск.

Понтифику организован торжественный приём во дворце Котрочень: состоялись встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, а также депутатами, сенаторами и дипломатами. После этого глава Ватикана встретился с Патриархом Румынской православной церкви Даниелом, сообщает Sputnik.

Папа Франциск прибыл в Бухарест в пятницу, 31 мая. Помимо столицы апостольский визит охватит Яссы, Блаж и Марианский храм в Шумулеу-Чук. Основные мероприятия и церковные службы пройдут 1 июня в Яссах: здесь понтифик выступит перед верующими с проповедью. Как сообщил изданию примар Ясс Михай Кирка, Франциск будет передвигаться по стране на “папамобиле” румынского производства. Он также проинформировал, что для паломников, желающих побывать на проповеди понтифика, будет обеспечен общественный транспорт.