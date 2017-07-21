Россия, США и Евросоюз присылают своих эмиссаров для переговоров в Кишинев ...

3 июня в Кишинев для переговоров с лидерами политических партий прибудут Комиссар Евросоюза, спецпредставитель президента России и представитель Госдепартамента США.

Практически одновременно стало известно о направлении в Молдову "для изучения политической ситуации" вице-премьера России, спецпредставителя президента Дмитрия Козака, Комиссара ЕС по Европейской политике соседства и расширению Йоханнеса Хана, а также главы отдела Госдепартамента США по делам Восточной Европы Брэда Фредена.

Уже известно, что все трое будут находиться в Кишиневе в один день, а также, что запрошены встречи с лидерами парламентских партий. Пока не известно, если иностранные чиновники встретятся и с фракцией основного обвиняемого в краже миллиарда долларов и банковской сферы Илана Шора.

Примечательно, что после того, как стало известно о визите представителей США, ЕС и России, в пятницу внезапно объявился ранее скрывавшийся лидер ДПМ, олигарх Владимир Плахотнюк, объявивший о намерении создания коалиции с Партией социалистов.