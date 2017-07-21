О чем 'забыл' сказать бизнесмен в своем панегирике правительству Демпартии ...

(ВИДЕО) Выступивший с хвалебной речью в адрес властей глава Ассоциации иностранных инвесторов Александр Косс, забыл рассказать присутствующим об одной малоприятной истории взаимоотношений своей компании с властями, к которым, по его уверению, каждый инвестор имеет "свободный и очень быстрый доступ".

Оказалось, что прогрессивные и отзывчивые, по мнению Косса, власти Молдовы не так давно арестовали и поместили в Кишиневскую тюрьму адвоката компании Sudzuker-Moldova, которую возглавляет Александр Косс.

"Просто, в следующий раз, когда у очередного из вас будут отбирать бизнес, когда прокуроры вас будут запирать на 30 суток в ПУ-13 и шантажировать, не говорите, что вы не видели и не слышали это выступление!", - написал в соцсетях политзаключенный Григорий Петренко, обращаясь к инвесторам и предпринимателям, от имени которых выступал с хвалебной речью Косс на организованном властями "Кишиневском инвестиционном форуме".

"Г-н Косс, продолжайте в том же духе. Только в следующий раз расскажите иностранным инвесторам, как юрист Südzucker Moldova оказался в ПУ-13? Желательно в деталях",- добавил Петренко.

В четверг, находящееся в отставке правительство представило доказательства "истории успеха", распространив на своей странице в соцсетях выступление главы Ассоциации иностранных инвесторов Александра Косса.

В своем выступлении Косс сообщил, что иностранные инвесторы "работают в Молдове с удовольствием".

От имени иностранных инвесторов этот предприниматель заявил, что инвесторы говорят с правительственными чиновниками "на одном языке", добавив, что "каждый инвестор имеет в Республике Молдова свободный и очень быстрый доступ к властям этой страны".

Особо обратила на себя внимание хвала со стороны предпринимателя в адрес властей на фоне материалов в СМИ о рейдерских захватах собственности. "Реформа системы санкций уменьшила давление на бизнес и упорядочила те правонарушения, за которые можно попасть в тюрьму", - отметил Косс.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая Александром Коссом, сахаропроизводительная компания Sudzuker-Moldova пользуется преференциями со стороны властей, а в результате ограничительных мер по проникновению сахара иностранного производства на территорию Молдовы, этот производитель продает сахар почти вдвое дороже, чем на рынке соседней Украины и стран Евросоюза.