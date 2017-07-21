Порошенко переименовал свою партию и идёт на парламентские выборы

“Блок Петра Порошенко “Солидарность” переименован в партию “Европейская солидарность”. Соответствующее решение было принято на съезде политформирования, состоявшемся 31 мая в Киеве. Партия намерена принять участие в досрочных выборах в июле.

Выступая с трибуны съезда, экс-президент заявил, что партия идёт на выборы не за должностями, а “чтобы Украина продолжила путь в Евросоюз и НАТО”, сообщает РБК-Украина.

"Мы идем не за должностями. Идем, чтобы защитить достижения страны в создании государства за пять лет. Чтобы не допустить ее разворота обратно к России. Мы идем для того, чтобы Украина продолжила движение к членству в Европейском Союзе и НАТО", - заявил Порошенко.

Сразу после официального вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля 2019 года.