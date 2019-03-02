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Марк Ткачук считает коалицию структур Додона и Плахотнюка 'логичной и органичной'

Опубликовано : 01 июнь 2019 г. 16:07 | Просмотров: 11369 | Категория: Власть

Коалиция Партии социалистов Игоря Додона и Демпартии Владимира Плахотнюка предопределена целым рядом обстоятельств, указывающих на однородность и схожесть этих структур, являющимися не партиями, а "ситуативными проектами".

Об этом написал в соцсетях доктор истории Марк Ткачук, комментируя инициированную политологом Алексеем Тулбуре дискуссию по вопросу вероятности создания правящей коалиции из представителей указанных группировок. В свою очередь, Тулбуре не видит подобного рода правящей коалиции, называя ее "абсурдной".

"Коалиция не просто логична, она довольно органична. ДПМ - социалисты, входят в Социнтерн. ПСРМ - типа того, их партнёр – "Справедливая Россия" - входит в Социнтерн. Близость политических программ ДПМ и ПСРМ не следует преуменьшать. Несмотря на то, что программы эти никто не читает, но там написано много сходных положений. Включая мир, дружбу и нейтралитет. И сейчас это все, конечно же, вспомнится...

ДПМ - не партия. ПСРМ - не партия. Обе группировки не являются массовыми организациями с первичными организациями, а являются ситуативными проектами, объединяющими столичные и региональные "элиты", лишенные какой бы то ни было идеологии, кроме личного прагматизма.

Геополитически всеядны. Совмещают различные виды гражданства. В подавляющем большинстве пережили эмоциональный и моральный рубеж предательства по отношению к ПКРМ, из которой вышли не по идейным соображениям, часто просто за деньги.

Вместе голосовали за Тимофти и смешанную избирательную систему. Лидер социалистов - Игорь Додон - покладисто и беспрекословно утверждал всех судей, необходимых для эффективной работы сложившейся правовой системы, которой объективно не доверяют более 80 процентов населения.

Всегда находились в состоянии симбиоза и потому объективно не могли создавать конфликтные ситуации в отношении друг друга. Лидер одной группировки фактически является начальником и собственником лидера другой группировки. Поэтому последний добровольно подчинялся унизительной и регулярной экзекуции отстранения от исполнения полномочий.

Визуальные различия поддерживались искусственно, с использованием медиаресурсов, действующих в комфортной среде картельного соглашения.

После заключения Соглашения о коалиции какие-либо специальные знания об истории, природе, организационных особенностях ПСРМ потеряют актуальность, а ПСРМ навсегда утратит политическую субъектность. Близость между структурами настолько велика, а ценности между обоими кланами настолько идентичны, что формальное союзничество неизбежно завершится поглощением социалистов Демократической партией.

Остается, конечно, вопрос: каким очередным "протезом Москвы" будут пугать демократы западных послов и партнеров? Но не исключено, что сам этот жанр начинает устаревать не только в Днестровско-Прутском междуречье. И новое сине-розовое единство столкнется с необходимостью отработать новые, не менее "креативные" сценарии сохранения своего господства", - написал Ткачук в соцсетях.

Накануне, лидер правящей Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк объявил о намерении создать правящую коалицию с Партией социалистов, предоставив представителям партии Додона должность председателя парламента.


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