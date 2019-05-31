Советский экземпляр пакта Молотова-Риббентропа впервые появился в открытом доступе

В третьем пункте дополнительного секретного протокола советской стороной “подчеркивается интерес СССР к Бессарабии”, в то время как германская сторона заявляет о своей “полной политической незаинтересованности в этих областях”.

Полный текст Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известного как пакт Молотова-Риббентропа, и секретный протокол к нему опубликованы на интернет-портале фонда “Историческая память”. Сообщается, что отсканированные документы на двух языках были предоставлены историко-документальным департамента МИДа РФ. С момента их подписания прошло 80 лет.

О существовании дополнительных секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа стало известно в 90-е годы прошлого столетия. Однако до сих пор учёные-историки имели доступ лишь к документам на немецком языке из архивов Германии.

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан в августе 1939 года советским наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и германским министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом. Стороны обязались в течение 10 лет воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из стран ввяжется в войну.

Дополнительный секретный протокол к договору подразумевал, что северная граница Литвы становилась границей сфер интересов Германии и СССР в Прибалтике. При этом Литва получала Вильнюс (на тот момент польский). Вопрос о независимости Польши, согласно протоколу, мог «быть окончательно выяснен» позже, по согласию сторон. СССР подчёркивал также интерес к Бессарабии, а Германия — незаинтересованность в ней.