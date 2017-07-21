Прокурора-взяточника наказали испытанием свободой ...

По решению Апелляционной палаты Бельц, приговор, вынесенный Кожокару судом первой инстанции, остаётся в силе. В мае 2018 года подсудимый был признан виновным в получении взятки и приговорён к 4 годам лишения свободы, штрафу 2250 у.е., а также получил запрет занимать государственные должности в течение пяти лет. При этом исполнение приговора было приостановлено на испытательный срок в 5 лет.

ZdG напоминает, что Тудор Кожокару, будучи прокурором Кишинёвской прокуратуры, получил взятку в 10 тысяч евро, пообещав взамен повлиять на судебное решение. Однако спасти подсудимых от наказания прокурор не смог. В августе 2017 года он был арестован антикоррупционной прокуратурой и офицерами НЦБК по обвинению в извлечении выгоды из влияния. 7 мая 2018 года столичный суд признал его виновным, приговорил к тюремному заключению, однако дал отсрочку на пять лет в качестве “испытательного срока”.