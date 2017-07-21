Россия опровергла информацию об отзыве своих военспецов из Венесуэлы ...

Посол России в Венесуэле опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из Венесуэлы.

Российский дипломат назвал сообщение The Wall Street Journal об отзыве российских военспецов из Венесуэлы "очередной фейковой новостью", и добавил, что работа продолжается.

"Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - заявил посол Владимир Заемский российскому агентству РИА "Новости".

Накануне, The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, если не так давно в стране находились 1000 военных советников, то сейчас их осталось несколько десятков.

Собеседники американского издания объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и неуверенностью в том, что режим Мадуро сможет устоять под давлением США и оппозиции внутри страны.

Согласно официальной информации, российские военные специалисты находятся в Венесуэле "для обучения техников и проведения работ по ремонту и поддержанию боевых оружейных систем, которые ранее были поставлены Венесуэле по договорам военно-технического сотрудничества".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами, включая страны Евросоюза.

Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.