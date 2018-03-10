Украинские силовики опасаются аннексии Буковины Румынией ...

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил, что созывает во вторник совещание с руководством Министерства обороны, Министерства иностранных дел, СБУ и Генштаба ВСУ. Речь идёт о провокационном ролике, на котором описывается захват Румынией Буковины после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. По сценарию авторов видео, это произойдет в 2020 году, когда Румыния поглотит Молдову и начнет оккупацию территорий Черновицкой и Одесской областей Украины.

На своей странице в соцсети Матиос сообщил, что руководители силовых структур будут вызваны 4 июня на внеплановое совещание и получат поручения в рамках уголовного производства. Скандальный ролик будет приобщён к делу, открытому по факту подготовки неустановленными лицами особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность Украины.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", — заявил прокурор.