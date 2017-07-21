Мать убитого Олеся Бузины попросила Зеленского о личной встрече ...

Валентина Бузина, мать убитого в апреле 2015 года украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече.

Об этом сообщил в соцсети её адвокат Ренат Кузьмин. Он выразил надежду, что новый президент по-человечески отнесётся к просьбе матери убитого журналиста и дело примет справедливый оборот.

“Несмотря на то, что с момента убийства ее сына Олеся Бузины, прошло более 4х лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде с целью спасти от тюрьмы убийц и их покровителей.

Совершенно очевидно, что к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу. Примечательно, что в отношении заказчиков и организаторов убийства дело было выделено и похоронено в архивах ГПУ без проведения каких-либо следственных действий. При этом экс-президент, руководители СБУ, ГПУ и МВД не только отказали Валентине Павловне в личном приеме, но и сделали все, чтобы убийцы не понесли заслуженного наказания. Именно это обстоятельство вынудило потерпевшую обратиться за защитой своего нарушенного права в ЕСПЧ с иском к Украине, а представители ООН, ОБСЕ и Госдепартамента США обратили внимание украинской власти на допущенные нарушения.

Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит ее личный прием, после чего дело примет справедливый оборот”, – написал Кузьмин в своей публикации в Facebook.

Олесь Бузина, оппозиционный украинский журналист и писатель, известный своими пророссийскими взглядами, был убит в Киеве в апреле 2015 года во дворе собственного дома. Неизвестные выстрелили в него четыре раза, одна из пуль попала в голову. Спустя четыре года после громкого политического убийства виновные не названы и не понесли наказания.