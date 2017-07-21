Понтифик попросил прощения у ромов Румынии за многовековые гонения ...

Папа римский Франциск, завершающий первый за 20 лет апостольский визит в Румынию, встретился с представителями цыганского сообщества в городе Блаж.

В своём обращении понтифик от имени католической церкви попросил у ромов прощения за дискриминацию и жестокое обращение, передает BBC.

"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - прошу прощения у вас. Безразличие порождает предрассудки и питает гнев и обиду. Как часто мы судим опрометчиво, со словами, которые уязвляют, со взглядами, которые сеют ненависть и раздор!" – заявил глава Ватикана.

Цыгане подвергались гонениям в Европе на протяжении веков, сотни тысяч погибли во время Холокоста. В настоящее время в Румынии ромы составляют около 10% от общей численности населения, на дискриминацию они жалуются и по сей день.

Папа римский Франциск прибыл в Бухарест в пятницу, 31 мая. Помимо столицы апостольский визит охватил Яссы, Блаж и Марианский храм в Шумулеу-Чук. Последний визит понтифика в Румынию состоялся в 1999 году, когда Ватикан возглавлял Иоанн Павел II. Спустя 20 лет к румынским католикам приехал Папа Франциск.