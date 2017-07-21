Румыния пересмотрела свое отношение к антироссийским санкциям ...

Введенные в отношении высокопоставленных российских чиновников санкции более не являются причиной для отказа в пролете над территорией Румынии.

Самолет со спецпредставителем президента России, вице-премьером Дмитрием Козаком на борту беспрепятственно пролетел над территорией Румынии и благополучно приземлился в аэропорту Кишинева.

Румынские власти не возражали в связи с пролетом российского спецборта правительственной авиакомпании "Россия" с находящимся под санкциями ЕС в связи с аннексией Крыма Дмитрием Козаком, хотя еще в июле 2017 года именно эти санкции стали причиной в отказе в пролете над Румынией предшественника Рогозина – Дмитрия Козака. Тогда, госсекретарь МИД Румынии Кристиан Дьяконеску, объясняя отказ румынских властей, назвал этот шаг "естественным", указав, что "Румыния соблюла введенные Европейским союзом санкции".

Румыния приняла тогда такое решение, несмотря на то, что Рогозин летел рейсовым пассажирским самолетом, вынужденным продолжить свой полет в Кишинев только после того, как он приземлился в Минске, а Дмитрий Рогозин покинул борт.

Примечательно, что Дмитрий Козак находится в одном и том же санкционном списке Евросоюза с Дмитрием Рогозиным. Козак сменил Рогозина в качестве спецпредставителя президента России в Молдове.