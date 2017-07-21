В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма ...

3 июня Международный суд ООН в Гааге приступил к публичным слушаниям по иску Украины против России. Заседания продлятся до 7 июня.

Украинская сторона обвиняет Россию в захвате Крыма, финансировании сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, а также в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщает телеканал “Настоящее время”, украинская делегация состоит из представителей МИД, СБУ, в том числе тех, кто принимал участие в расследовании катастрофы сбитого самолета МН17 и террористических актов в Мариуполе, Краматорске, Волновахе и других украинских городах.

Российская сторона, в свою очередь, намерена доказать, что гаагский суд не имеет юрисдикции в отношении дела «Украина против России».

Иск был подан в начале 2017 года по поручению тогдашнего президента Петра Порошенко. По одному из требований Киев одержал промежуточную победу: 19 апреля 2017 года суд принял резолюцию, обязывающую Россию прекратить ущемление прав крымских татар, в том числе отменить запрет деятельности Меджлиса. Стоит отметить, что эти предписания Москва не выполнила.