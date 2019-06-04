В Молдове появилась партия европейских левых ...

Об этом сообщается в пресс-релизе партии, согласно которому "в результате принятых на очередном съезде партии решений Политическая партия «Наш дом Молдова» была переименована в Партию "Европейские левые" (Partidul Stînga Europeană)".

Также сообщается, что был избран новый состав республиканского совета партии, внесены изменения в уставные документы политформирования и её символику. "Председателем Партии "Европейские левые" избран Григорий Петренко, а Александр Рошко её первым вице-председателем", - отмечается в пресс-релизе.

Как указано в сообщении для прессы, "Партия "Европейские левые" (Stînga Europeană) является партией левого толка, открытой для всех граждан, кто разделяет вместе с нами идеи социальной справедливости, верховенства гражданских прав и свобод, подлинной демократии, интернационализма, антифашизма, феминизма и экосоциализма".

Партия "Европейские Левые" отмечает, что за последние годы в Молдове понятие "партия левого толка" было существенным образом искажено действиями и политикой так называемых левых в лице Партии социалистов. В этой связи Европейские левые считают, что "за социалистическим названием и символикой, фактически, скрывается правая, консервативная идеология, обслуживающая интересы олигарха и диктатора Плахотнюка, а также внешнеполитические интересы кремлёвских покровителей". "Мы считаем недопустимым паразитирование на левой символике и осуждаем это. Мы также убеждены, что геополитические предпочтения не имеют ничего общего с левой идеологией, а молдавские партии не должны превращаться в местечковые рупоры Кремля, Белого Дома или брюссельской бюрократии", - отмечается в пресс-релизе Партии "Европейские левые".