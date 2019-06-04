Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки ...

О Москве можно определённо сказать только одно: слезам не верит, а остальное всё очень неопределённо.

Известный политический аналитик Виктор Жосу описал свою версию дальнейшего развития политических событий в Молдове после визита высокопоставленного российского чиновника Дмитрия Козака.

“Молдавский сегмент Фейсбука полон мрачных предсказаний относительно перспектив ПСРМ.

Одни пророчат молдавским социалистам политическую смерть в случае коалиции с ДПМ. Другие предсказывают ПСРМ кончину, если она вступит в коалицию, даже самую-самую временную, с ACUM.

Самое смешное (или грустное, кому как), что правы и те, и другие. Вот уж воистину: налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдёшь - сам сгинешь... Тут бы не торопиться, переждать. Устроить затяжное чаепитие, чередуемое с клубничными фестивалями, Пригласить Киркорова, Лепса, можно Валерию, можно даже Крида, неважно. Важно, чтобы не дёргаться.

Но не получается чаи погонять, не дают. Главное, Москва не даёт. До сих пор ведь как замечательно всё было: чего ни просил у неё Додон - всё ему Москва давала. А тут заартачилась. Не даёт ему пойти с ДПМ. Пусть с ACUM ходит, говорит.

Они что там у себя, в Москве, не понимают? Не может ПСРМ пойти с ACUM, это же мат в один ход! И ACUM не может пойти с ПСРМ, для них это тоже мат. Это невозможно. IMPOSIBIL!

Или понимают? Это же просто, чего тут не понять. А если они понимают, то зачем настаивают? Неужели..?” – задаётся вопросами эксперт. В результате он приходит к выводу, что безрезультатно инвестировать в Додона Кремль больше не хочет, а его игры с Плахотнюком Москве надоели.

“Выскажу версию:

Ужели, ужели. В Москве отчетливо понимают, что никакой коалиции ПСРМ с ACUM не получится. Но и продолжать безрезультатно инвестировать в Додона, особенно после того, как он фраернулся с обещанием взять на минувших выборах в парламент большинство - а обещал он это на всех российских уровнях, включая самый высокий, - Москва тоже больше не хочет.

Более чем настойчивая рекомендация ПСРМ пойти на коалицию с ACUM, она ведь что означает? Уж во всяком случае не нож к горлу - ни в коем случае не с ДПМ! Пожалуйста, господа социалисты Республики Молдова, можете и с ДПМ. Ваше право. Но тогда краник закроется. Тогда переходите на подножный корм. Что там у вас водится? Клубника, яблоки, виноград... еще этот, как его, шорик.

Но так, чтобы и с ДПМ, и с Россией - так больше не получится. Надоели Москве эти садовско-питушковские разводки.

Впрочем, это всего лишь версия. Может, и не надоели. Про Москву ведь определенно можно сказать только одно: слезам не верит. Всё остальное очень неопределённо”, - резюмировал Виктор Жосу.