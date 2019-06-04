СМИ: Трамп встретится с Зеленским после переговоров с Путиным на саммите G20 ...

Вероятнее всего встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится после саммита “Большой двадцатки”, где американский президент планирует переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузер. Саммит G20 пройдёт 28-29 июня в Японии.

“Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют поговорить во время саммита G20. Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского к США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки”, - отметил Тизенгаузер.

Напомним, 1 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон.