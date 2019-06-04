Судно под молдавским флагом вновь попало в неприятности ...

Инцидент произошёл в воскресенье, 2 июня, при прохождении Железных ворот (граница Сербии и Румынии) на Дунае. После столкновения капитан CRUCESTAR предпринял еще один неудачный маневр и врезался носом в бетонное ограждение на берегу.

О причинах инцидента пока не говорят, но списать на неопытность капитана в данном случае не получится - лайнером CRUCESTAR управлял судоводитель с 30-летним стажем. Предполагают, что его опыта не хватило на малоизвестное ему управление именно этого судна. Скорее всего, он ошибся при переключении управления, - передает izmacity.com. Издание также сообщает, что после инцидента капитан был снят с судна в порту Кладово (Сербия), а теплоход отправлен в Джурджулешты.