Дмитрий Козак и Вадим Красносельский провели рабочую встречу ...

В ходе рабочей встречи собеседники обсудили весь спектр актуальных вопросов и перспективы решения существующих проблем, сообщила пресс-служба тираспольского лидера. В числе важных вопросов стороны затронули тему получения приднестровцами российского гражданства. По словам Козака, это проблема не политическая, а скорее юридическая.

“Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны этим правом воспользоваться. Мы будем это делать. Проблема в интерпретации или нечеткости правил, которые детально регулируют прием документов, и т.д. Это не политическая проблема. Политический курс Российской Федерации в том, что все права, гарантированные законом, должны быть реализованы”, - заявил российский вице-премьер.

В свою очередь Вадим Красносельский отметил, что у сторон “есть понимание движения вперёд”.

“Между Приднестровьем и Российской Федерацией есть экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество. Весь этот блок вошел в повестку дня сегодняшней встречи и был рассмотрен. Наиболее актуальны для граждан Приднестровской Молдавской Республики вопросы ускоренного получения российского гражданства, применение материнского капитала на территории Приднестровья и реализация ряда социальных проектов. Все вопросы мы обсудили. Есть понимание для движения вперед. Как сложится дальше – покажет время. Я абсолютно убежден, что, работая, мы достигнем то, что запланировали”, - заявил Вадим Красносельский.