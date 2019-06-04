Судья, причастная к отмене выборов мэра Кишинёва, выбила себе `царскую пенсию` ...

Судья Высшей судебной палаты Луиза Гафтон через суд добилась перерасчёта пенсии. Теперь помимо зарплаты более 28 тысяч леев она будет получать пенсию в размере 22 тысяч.

Гафтон обратилась в суд после того, как Национальная касса социального страхования (НКСС) отказалась делать ей перерасчёт пенсии и увеличить выплаты. В мотивировочной части постановления отмечалось, что “право на перерасчет пенсии сохраняется только для ушедших в отставку судей и судей, уволенных с должности в связи с достижением возрастного ограничения”. 20 мая Высшая судебная палата признала аргумент НКСС необоснованным, сообщает tv8.md. Издание также уточняет, что в налоговой декларации за 2018 год Гафтон указала доход в 124 800 леев от пенсионных выплат.

Луиза Гафтон входила в состав судейской коллегии, которая отклонила апелляцию Андрея Нэстасе, поданную в ВСП после решения Апелляционной палаты о непризнании результатов выборов примара Кишинёва.