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Тюремщик лично наказал Григорчука за общение с прессой

Опубликовано : 04 июнь 2019 г. 15:27 | Просмотров: 1067 | Категория: Страна

Активист Павел Григорчук, который более двух месяцев содержится в подвале кишинёвского СИЗО, с сегодняшнего дня лишён права получать передачи от родных и близких.

Об этом сообщил в соцсети его друг и соратник Александр Рошко. По его словам, таково было личное решение начальника столичного пенитенциара №13.

“Как только что стало известно, Павел Григорчук личным решением начальника ПУ-13 лишён права на передачи, бандероли и посылки. Послание Григорчука из заключения Рошко обнародовал в своей публикации.

Ему удалось выйти на связь, пользуясь своим правом на телефонный звонок один раз в неделю, чтобы передать следующее:

"Сегодня, 4 июня начальник ПУ-13 Игорь Пынтя вынес мне дисциплинарное взыскание и запретил передачи, бандероли и посылки, мотивируя это тем, что на суде я не подчинялся требованиям полиции и общался с представителями прессы.
Я считаю, что это агония ДПМ (в том числе С. Сырбу), которая, теряя власть, пытается ухудшить условия моего содержания, но я не сдаюсь, продолжаю бороться и призываю адвокатов опротестовать решение администрации СИЗО в суде, а также обращаюсь к депутатам парламента и призываю их посетить ПУ-13,чтобы убедиться в том, что администрация нарушает права человека всех политзаключённых - Павла Григорчука, Георге Петика, Сергея Косована, Валерия Куку и других.

Если они считают себя оппонентами ДПМ - пусть придут в СИЗО и убедятся в нарушении прав человека.

Сегодня приходили и измеряли окно рулеткой. Предполагаю, что для того, чтобы заварить его мелкой решёткой, чтобы сочувствующие заключённые не могли передавать мне еду".

Режим продолжает издеваться над неугодными и инакомыслящими, этот режим должен пасть!” – говорится в публикации Александра Рошко.

Павел Григорчук находится под арестом с 23 марта 2019 года. Суд столичного сектора Чеканы вынес постановление об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину вице-председателю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу. Спустя месяц судья продлил еще на 30 суток арест Григорчука, несмотря на полное отсутствие законных мотивов для подобного решения. Это незаконное решение судьи было поддержано и судьями Апелляционной палаты Кишинева, 23 мая арест был вновь продлён на 30 суток.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.


Метки к статье: Павел Григорчук, Александр Рошко, тюрьма №13, передачи

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