Плахотнюк будет подан в международный розыск ...

Лидер правящей в Молдове Демпартии, гражданин России олигарх Владимир Плахотнюк, совершивший в России целый ряд тяжких уголовных преступлений находится в федеральном розыске в России, а скоро будет подан в международный розыск.

Об этом решении российских властей сообщил спецпредставитель президента России, вице-премьер Дмитрий Козак на проведенной в понедельник встрече с лидерами Блока ACUM в Кишиневе. Содержание беседы было предано гласности сопредседателем Блока Андреем Нэстасе в эфире телеканала TV8.

Все же, несмотря на эту информацию, Дмитрий Козак провел встречу и с лидером ДПМ.

Ранее уже сообщалось, что имеющий гражданство России Владимир Плахотнюк обвинен в России в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе за пределы РФ более 37 миллиардов рублей в 2013-2014 г.г.

Согласно Уголовному кодексу России, инкриминируемые Плахотнюку деяния, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.