Глава Еврокомиссии объявил Зеленского своим новым другом ...

Об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, отвечая на вопрос журналистов о его прошлом "друге", экс-президенте Украины Петре Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Он выступил в штаб-квартире НАТО, а также провёл встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщает 112.ua, после встречи Юнкер и Зеленский вышли к журналистам, которые спросили у главы ЕК “не скучает ли он по своему другу Порошенко”, на что тот ответил, что у него “появился новый друг”. Зеленский в свою очередь добавил, что “новый друг лучше старого”.

Встреча с Столтенбергом также прошла плодотворно. В ходе брифинга по итогам беседы генсек альянса заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути демократического развития. Он также сообщил, что альянс выделил Украине 40 миллионов евро в качестве помощи с кибербезопасностью и медицинской реабилитацией.