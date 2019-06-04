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В Праге проходят самые массовые протесты со времён `бархатной революции`

Опубликовано : 05 июнь 2019 г. 10:59 | Просмотров: 516 | Категория: Мир

Около 120 тысяч человек вышли в центр чешской столицы с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша, обвинённого в мошенничестве с европейскими субсидиями. Это самый массовый протест за последние 30 лет.

Протестное движение в Чехии набирает обороты с апреля этого года. Манифестации организованы группой “Миллион моментов за демократию”. На прошлой неделе протесты насчитывали примерно 50 тысяч сторонников, сегодня эта цифра возросла более чем в два раза. Местные СМИ сообщают, что нынешний протест – крупнейший со времён “бархатной революции” 1989 года, в результате которой Чехо-Словацкую социалистическую республику возглавил Вацлав Гавел.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - второй по размеру состояния гражданин Чехии. Он пришел к власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе из евроскептицизма и антикоррупционных обещаний. Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов, - сообщает ВВС.

В апреле 2019 года правоохранительные органы Чехии потребовали предъявления Бабишу обвинений в мошенничестве с дотациями Евросоюза, после чего в стране начались первые народные волнения. 31 мая местные СМИ получили черновую версию доклада Еврокомиссии, в которой отмечается, что Бабиш должен вернуть ЕС порядка 17,5 миллионов евро, выданных в виде дотаций. Сам премьер все обвинения отвергает и называет их “грязной ложью”.




Метки к статье: Чехия, протесты, премьер-министр, отставка, Андрей Бабиш, мошенничество

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