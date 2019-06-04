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Лупу покончил со своим 'демократическим' этапом жизни

Опубликовано : 05 июнь 2019 г. 12:52 | Просмотров: 808 | Категория: Власть

Мариан Лупу, возглавлявший 7 лет Демпартию, а затем "почетно" смененный Владимиром Плахотнюком, объявил, что его уже более трех месяцев ничего не связывает с ДПМ.

Об этом Лупу заявил в эфире телеканала TVC21, уточнив, что в течение последних трех месяцев он даже по телефону не разговаривал с руководством Демпартии.

По словам Лупу, он приостановил членство в ДПМ с тех пор, как возглавил Счетную палату.

"Согласно закону, у нас был месяц, начиная с 7 февраля, для ликвидации или устранения этого противоречия. Если я не ошибаюсь, это было еще до 1 марта, это несоответствие было ликвидировано. Я приостановил членство в партии. Это приостановление происходит автоматически, для него не требуется дискуссий и решений на уровне партии”, - сказал Лупу.

В то же время, он не исключил своего возможного возвращения в возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком ДПМ.

Лупу оказался в Демпартии в июле 2009 года, когда будучи одним из лидером Партии коммунистов объявил о своем выходе из ПКРМ в связи с отказом руководства ПКРМ выдвинуть его на должность президента.

С 19 июля 2009 года до 24 декабря 2016 года Лупу был председателем ДПМ, уступив свой партийный пост Владимиру Плахотнюку после серии провальных предвыборных кампаний, "заточенных" под Мариана Лупу.

По мнению наблюдателей, с 2016 года Лупу был полностью отстранен Плахотнюком от партийных дел, а 7 февраля 2019 года он был назначен главой Счетной палаты.


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