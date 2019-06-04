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Додон убеждает своих однопартийцев потерпеть Плахотнюка во власти - Чубашенко

Опубликовано : 05 июнь 2019 г. 13:34 | Просмотров: 700 | Категория: Аналитика сети

Игорь Додон лишь формально числится во главе государства, а своим социалистам он рассказывает, что пока надо довольствоваться тем, что есть, благо "ПСРМ и так в шоколаде".

Бывший вице-председатель “Нашей Партии” Дмитрий Чубашенко поделился в соцсети своим анализом ситуации, в которой оказался занимающий пост президента Молдовы Игорь Додон.

Политик считает, что проведённые Додоном параллели между Молдовой и развитыми странами неуместны, и что такими заявлениями он лишь оправдывает полную импотенцию молдавского политического класса.

“В качестве оправдания полной импотенции молдавского политического класса Додон ссылается на опыт других стран, где после выборов политические партии тоже подолгу, а порой и вообще, не могут договориться о правящей коалиции. В частности, он ссылается на недавние примеры Германии и Израиля, мол, не мы одни такие недоговороспособные. Но такое сравнение некорректно и порочно. Германия и Израиль - это демократические правовые государства, где действуют Конституция, законы, независимая юстиция и прочие, как их принято называть, функциональные институты. В Молдове ничего этого нет.

Молдова - это государство, захваченное мафиозной группировкой под названием "ДПМ". В Молдове нет функциональных государственных институтов. Конституция РМ извращается и топчется не кем иным, как учреждением под названием "Конституционный суд". Ежедневно сотни людей сталкиваются с попранием закона и несправедливостью в судебных инстанциях и пенитенциарных учреждениях, и речь не только, и не столько, о резонансных политических делах, сколько о массовом ущемлении прав самых обычных людей. В органах власти процветает коррупция. Правоохранительные органы выступают в роли "легальных" нарушителей закона. Выборы превращены в фарс, политические партии - в SRL своих лидеров, пресса - в орудие массовой манипуляции населением. В Германии и Израиле могут месяцами создавать коалиции, но подобные пороки там все равно не появятся. В Молдове, пока политики не могут договориться, сохраняется порочная мафиозная система”, - пишет Чубашенко в своей публикации в Facebook. Додон запутался, и все его оправдания сводятся к попытке “проскочить между российской Сциллой и плахотнюковской Харибдой и вырулить на досрочные выборы”.

“Формально Додон числится главой этого государства, но реально "президентура" выступает в роли учреждения, встроенного в эту мафиозную систему и подчиненного правящему клану. И Додона это устраивало. Своим социалистам он рассказывал сказки про то, что в один прекрасный день он сменит Плахотнюка во главе Молдовы, а пока надо довольствоваться тем, что есть, благо ПСРМ и так в шоколаде. Московским партнерам Додон тоже рассказывал басни про то, как он получит на выборах большинство и демонтирует действующий режим, который, кроме того, что мафиозный, еще и сильно русофобский.

Все шло хорошо, Додон готовился к переизбранию на второй срок при поддержке России и Плахотнюка, пока московские партнеры вдруг не надумали подвигнуть Додона на реальную борьбу с кишиневской мафией, да еще и в кооперации с блоком ACUM. И тут все так запуталось, что только и остается Додону совершенно не к месту ссылаться на примеры Германии и Израиля в попытке как-то проскочить между российской Сциллой и плахотнюковской Харибдой и вырулить на досрочные выборы”, делится своими наблюдениями политик.

“По степени своей русофобии, евроатлантизма и унионизма ACUM реально превосходит ДПМ, но при этом первые считаются борцами с мафией, а ДПМ - собственно этой самой мафией. Додон как бы пророссийский, и идти на коалицию с ACUM для него вроде как противоестественно, но Москва на этом настаивает, а против Москвы тоже не попрешь. Естественнее и логичнее Додону создать коалицию с ДПМ, с которой он давно и плодотворно сотрудничает. Перед глазами у него живые примеры постояльцев СИЗО-13, которые попытались выйти из мафии, и пополнять их ряды Додону не хочется.

Вот и вертится Додон, как уж на сковородке, между кишиневской мафией и московскими партнерами. Это логичный финал. Сколько веревочке ни виться, за удовольствия рано или поздно приходится платить. Только вот не надо поминать всуе нормальные правовые демократические государства, сравнивая с ними то, что происходит в захваченной Молдове. В Германии и Израиле могут и обидеться”, резюмирует Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Игорь Додон, уж на сковородке, кишиневская мафия, московские партнеры, Дмитрий Чубашенко

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