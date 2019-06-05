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Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Опубликовано : 05 июнь 2019 г. 15:45 | Просмотров: 248 | Категория: Бизнес

С 1 июля в Молдове вводится обязательное использование электронной фактуры (e-factura) при осуществлении сделок в рамках государственных закупок.

Как сообщает Moldpres со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы, оформление электронной налоговой накладной станет необходимо в следующих случаях:

  • поставляемые товары /услуги являются объектами обложения НДС;
  • товары/услуги поставляются субъектами, зарегистрированными плательщиками НДС;
  • поставка товаров /услуг имеет место в рамках государственных закупок, законодательная база для которых установлена Законом №131/2015 о государственных закупках и Положением о государственных закупках небольшой стоимости, утвержденным Постановлением Правительства №665 от 27 мая 2016 г.;
  • поставка товаров /услуг имеет место, начиная с 1 июля 2019 г.(независимо от периода в котором был заключен договор о государственной закупке).

В ГНС уточнили, что нововведения не будут применяться к поставкам электрической и тепловой энергии, природного газа, а также к услугам ЖКХ и электросвязи.


Метки к статье: Государственная налоговая служба, электронная фактура, e-factura, государственные закупки

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