Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным ...

С 1 июля в Молдове вводится обязательное использование электронной фактуры (e-factura) при осуществлении сделок в рамках государственных закупок.

Как сообщает Moldpres со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы, оформление электронной налоговой накладной станет необходимо в следующих случаях:

поставляемые товары /услуги являются объектами обложения НДС;

товары/услуги поставляются субъектами, зарегистрированными плательщиками НДС;

поставка товаров /услуг имеет место в рамках государственных закупок, законодательная база для которых установлена Законом №131/2015 о государственных закупках и Положением о государственных закупках небольшой стоимости, утвержденным Постановлением Правительства №665 от 27 мая 2016 г.;

поставка товаров /услуг имеет место, начиная с 1 июля 2019 г.(независимо от периода в котором был заключен договор о государственной закупке).

В ГНС уточнили, что нововведения не будут применяться к поставкам электрической и тепловой энергии, природного газа, а также к услугам ЖКХ и электросвязи.