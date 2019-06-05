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В Великобритании стартовали торжества к 75-летию высадки союзных войск в Европе

Опубликовано : 05 июнь 2019 г. 18:50 | Просмотров: 232 | Категория: Мир

Памятные мероприятия проходят 5 июня в британском Портсмуте. В 1944 году тот город стал главной базой подготовки операции по противостоянию фашистской Германии.

Для участия в торжествах на юг Англии съехались главы государств и правительств Европы, королева Великобритании Елизавета Вторая, а также президент США Дональд Трамп с супругой. После церемонии чествования ветеранов высокие гости почтили память солдат союзников, погибших на западном фронте во время одной из масштабных и значимых операций Второй мировой войны, сообщает Euronews.

Непосредственно в “День Д” (D-Day), 6 июня, торжества пройдут на другом берегу Ла-Манша: в четверг эстафету памятных мероприятий примет Франция.

Стоит отметить, что российский президент Владимир Путин впервые с 2004 года не получил приглашение на мероприятия, приуроченные к годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Не пригласили на событие и недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского.


Метки к статье: высадка в Нормандии, союзники, памятные мероприятия, Великобритания, Франция

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