В Москве объявили условия проведения встречи Путина и Зеленского ...

Об этом Лавров заявил в интервью РБК, дав понять, что говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", - сказал российский министр.

Лавров считает, что начать планировать новую встречу в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция и Германия), надо сначала выполнить прежние договоренности.

На уточняющий вопрос РБК, можно ли представить какую-либо дорожную карту того, что должен сделать Киев, чтобы Москва согласилась на прямые переговоры, министр ответил, что «есть договоренности «нормандского формата», они являются «непреложным условием движения вперед». «Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые «нормандские» саммиты», — сказал он.

4 июня, выступая в ходе брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к ведению переговоров с Россией, однако прежде всего заинтересована в укреплении своей безопасности.