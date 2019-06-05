Петренко: Задача митингов Плахотнюка – блокирование и роспуск парламента ...

Единственное для чего лидеру Демпартии нужны заявленные митинги – так это для срыва заседания парламента и для последующего его роспуска.

Об этом заявил лидер “Партии европейских левых”, экс-депутат молдавского парламента Григорий Петренко. По его словам, Рразминку мы все уже видели несколько недель назад, на так называемом контр-протесте у здания правительства.

“Если опг Плахотнюка поймёт, что власть уходит у них из-под ног, тогда они будут блокировать и штурмовать парламент, чтоб запугать депутатов. Задача - не допустить любой ценой проведения заседания до 9 июня. А потом - роспуск.

Пару недель назад цуцики уже слегка потренировались на контр-протесте у правительства. На днях мы видели смотр «демократических» гопников, перед которыми выступал Плахотнюк. Эти быдло-плахиши готовы на всё, у них тормозов нет. Вместе с бойцами в гражданском из Аргуса сценарий блокирования парламента вполне реализуем. Тем более что полиция будет на стороне погромщиков”, - описал своё видение ситуации Григорий Петренко.

На прошлой неделе стало известно, что правящая в Молдове Демпартия Плахотнюка на 5-9 июня забронировала центральную площадь Кишинёва для проведения неких мероприятий. Пресс-секретарь ДПМ заверил, что это никак не связано с завершающимися переговорами по созданию коалиции, а площадь им нужна “для встреч с электоратом и сторонниками партии”.