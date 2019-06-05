МЕНЮ
Twitter
﻿ 111
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:27  

Блоку ACUM предложено проверить Додона `на вшивость`

09:54  

Петренко: Задача митингов Плахотнюка – блокирование и роспуск парламента

05.06.2019  

В Москве объявили условия проведения встречи Путина и Зеленского

05.06.2019  

В Великобритании стартовали торжества к 75-летию высадки союзных войск в Европе

05.06.2019  

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

05.06.2019  

Додон убеждает своих однопартийцев потерпеть Плахотнюка во власти - Чубашенко
все новости

Блоку ACUM предложено проверить Додона `на вшивость`

Опубликовано : 06 июнь 2019 г. 11:27 | Просмотров: 508 | Категория: Аналитика сети

Член “Нашей Партии” Дмитрий Чубашенко считает, что лидерам политического блока ACUM следовало бы проверить Додона “на вшивость”, предложив ему поднять “поднять восстание” против режима Плахотнюка.

Так политик прокомментировал решение о голосовании за кандидатуру ПСРМ на пост спикера парламента, принятое в среду одной из партий блока (PAS).

“Вчера партия PAS согласилась на избрание председателем парламента кандидата ПСРМ. Сегодня свое решение по этому вопросу должна принять платформа DA. Если она тоже согласится на кандидатуру ПСРМ, в парламенте появляется большинство, необходимое и достаточное для избрания спикера. После принятия пакета антиолигархических законов по демонтажу режима Плахотнюка рано или поздно могут состояться досрочные, действительно демократические, корректные и справедливые, без подкупа и фальсификаций, выборы нового парламента. Такая перспектива выглядит насколько прекрасной, настолько и туманной.

В оправдание невозможности сформировать временную коалицию ПСРМ-PAS/DA звучат два главных аргумента:

1. Эти политические силы придерживаются непримиримых геополитических и идеологических взглядов - от вступления в НАТО до вступления в ЕАЭС, от либерализма до консерватизма, от поддержки гей-парадов до защиты Православия, от объединения с Румынией до объединения с Приднестровьем, от русофобии до румынофобии.

2. Между ПСРМ и PAS/DA нет никакого доверия. Они на дух друг друга не переносят, до сих пор систематически друг друга оскорбляли, и были бы очень рады, если бы противоположная сила просто сгинула из молдавской политики”, - описывает сложившуюся политическую ситуацию Чубашенко.

При этом, по его мнению, жить в “концлагере” и спорить о политике можно бесконечно, можно попытаться сломать систему. С таким предложениям оппозиция могла бы обратиться к неформальному лидеру социалистов, а заодно и проверить его на неподконтрольность “начальнику концлагеря”.

“Все это так, но есть один нюанс. Все эти споры о доктринах, векторах и доверии протекают в "концлагере", начальника которого - того самого лукавого главу режима своего имени - очень веселит картина заключенных, до хрипоты спорящих о дизайне бараков на территории, огороженной колючей проволокой и жестко контролируемой головорезами-охранниками.

Можно, конечно, и дальше спорить о смысле жизни и политики в "концлагере", хоть до бесконечности, пока вся жизнь пройдет, а политика так и не начнется, но можно и попытаться сломать эту систему.

В блоке ACUM говорят, что Додон - злостный лжец, кидала и трус, который выступает на стороне начальника этого "концлагеря", играя при нем роль "капо". Но если вы предлагается Додону поднять восстание против молдавского отряда "Мертвая голова", вы ничего не теряете. Это и будет проверка Додона на вшивость. Если он согласится на демонтаж режима, то получит шанс считаться героем. Если нет, то подтвердит свою роль "капо" при Плахотнюке. Разве не логично?” – отмечает Дмитрий Чубашенко в своей публикации в соцсети.


Метки к статье: переговоры, коалиция, голосование, спикер, блок АКУМ

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Блоку ACUM предложено проверить Додона `на вшивость`

Блоку ACUM предложено проверить Додона `на вшивость` ...

Просмотров: 518
Додон убеждает своих однопартийцев потерпеть Плахотнюка во власти - Чубашенко

Додон убеждает своих однопартийцев потерпеть Плахотнюка во власти - Чубашенко ...

Просмотров: 8824
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки ...

Просмотров: 32891
Чубашенко: Заберите Плахотнюка навсегда. Хоть тушкой, хоть чучелом!

Чубашенко: Заберите Плахотнюка навсегда. Хоть тушкой, хоть чучелом! ...

Просмотров: 8234
Плахотнюк не исчез: плахотнюки расплодились и осели в структурах власти

Плахотнюк не исчез: плахотнюки расплодились и осели в структурах власти ...

Просмотров: 15287
Чубашенко: У Молдовы, которой удаётся существовать при таких горе-политиканах, большой запас прочности

Чубашенко: У Молдовы, которой удаётся существовать при таких горе-политиканах, большой запас прочности ...

Просмотров: 1407
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12377
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 37507
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35731
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 13914
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 81397
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 66870
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 57711
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44417
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42217
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38091
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35470
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 32900
ВЛАСТЬ
Петренко: Задача митингов Плахотнюка – блокирование и роспуск парламента

Петренко: Задача митингов Плахотнюка – блокирование и роспуск парламента

05.06.2019  Лупу покончил со своим 'демократическим' этапом жизни
05.06.2019  Плахотнюк будет подан в международный розыск
04.06.2019  Судья, причастная к отмене выборов мэра Кишинёва, выбила себе `царскую пенсию`
ЛЮДИ
Минута молчания

Минута молчания

30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
20.04.2019  Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

03.06.2019  Прокурора-взяточника наказали испытанием свободой
29.05.2019  Правительство выделило на проект Плахотнюка еще 30 миллионов леев бюджетных денег
29.05.2019  Кремлевские СМИ обратили внимание на преступления молдавского банкира Горбунцова



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (26)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker