Блоку ACUM предложено проверить Додона `на вшивость` ...

Так политик прокомментировал решение о голосовании за кандидатуру ПСРМ на пост спикера парламента, принятое в среду одной из партий блока (PAS).

“Вчера партия PAS согласилась на избрание председателем парламента кандидата ПСРМ. Сегодня свое решение по этому вопросу должна принять платформа DA. Если она тоже согласится на кандидатуру ПСРМ, в парламенте появляется большинство, необходимое и достаточное для избрания спикера. После принятия пакета антиолигархических законов по демонтажу режима Плахотнюка рано или поздно могут состояться досрочные, действительно демократические, корректные и справедливые, без подкупа и фальсификаций, выборы нового парламента. Такая перспектива выглядит насколько прекрасной, настолько и туманной.

В оправдание невозможности сформировать временную коалицию ПСРМ-PAS/DA звучат два главных аргумента:

1. Эти политические силы придерживаются непримиримых геополитических и идеологических взглядов - от вступления в НАТО до вступления в ЕАЭС, от либерализма до консерватизма, от поддержки гей-парадов до защиты Православия, от объединения с Румынией до объединения с Приднестровьем, от русофобии до румынофобии.

2. Между ПСРМ и PAS/DA нет никакого доверия. Они на дух друг друга не переносят, до сих пор систематически друг друга оскорбляли, и были бы очень рады, если бы противоположная сила просто сгинула из молдавской политики”, - описывает сложившуюся политическую ситуацию Чубашенко.

При этом, по его мнению, жить в “концлагере” и спорить о политике можно бесконечно, можно попытаться сломать систему. С таким предложениям оппозиция могла бы обратиться к неформальному лидеру социалистов, а заодно и проверить его на неподконтрольность “начальнику концлагеря”.

“Все это так, но есть один нюанс. Все эти споры о доктринах, векторах и доверии протекают в "концлагере", начальника которого - того самого лукавого главу режима своего имени - очень веселит картина заключенных, до хрипоты спорящих о дизайне бараков на территории, огороженной колючей проволокой и жестко контролируемой головорезами-охранниками.

Можно, конечно, и дальше спорить о смысле жизни и политики в "концлагере", хоть до бесконечности, пока вся жизнь пройдет, а политика так и не начнется, но можно и попытаться сломать эту систему.

В блоке ACUM говорят, что Додон - злостный лжец, кидала и трус, который выступает на стороне начальника этого "концлагеря", играя при нем роль "капо". Но если вы предлагается Додону поднять восстание против молдавского отряда "Мертвая голова", вы ничего не теряете. Это и будет проверка Додона на вшивость. Если он согласится на демонтаж режима, то получит шанс считаться героем. Если нет, то подтвердит свою роль "капо" при Плахотнюке. Разве не логично?” – отмечает Дмитрий Чубашенко в своей публикации в соцсети.