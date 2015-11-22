Папа Римский одобрил новый текст молитвы `Отче наш` ...

Понтифик утвердил перевод третьего издания Римского миссала (главная богослужебная книга Римско-католической церкви – ред.), сообщает uCatolic.

В нынешней версии, прошение “не введи нас в искушение” будет звучать иначе, новый вариант можно перевести на русский язык как “не предай нас искушению” или “не дай нам поддаться искушению”.

По мнению Папы Франциска, формулировка в прошлом переводе подразумевала, что Господь решает предавать нас искушению или нет, хотя на самом деле это не так. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор, пояснил понтифик.

Сообщается также об изменении в гимне “Слава в вышних Богу”. Фраза «мир на земле людям доброй воли» - именно так звучит актуальная версия этой фразы на итальянском языке, – заменена на «мир на земле людям, которых возлюбил Господь» («людям Его благоволения»).