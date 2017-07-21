Украинские депутаты отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности ...

Соответствующий проект постановления был внесён на рассмотрение парламента 30 мая. В пакете были также представлены постановления об увольнении главы МИДа Павла Климкина и главы МВД Степана Полторака.

В ходе заседания в четверг за увольнение Василия Грицака проголосовали 78 нардепов при минимально необходимых 226 голосах, сообщает Интерфакс-Украина. Издание также уточняет, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, рассмотрев представление Зеленского, не дал конкретные рекомендации Верховной Раде, поддерживать или нет увольнение Грицака.

Напомним, на прошлой неделе таким же образом удалось сохранить свой пост председателю правительства Украины Владимиру Гройсману. Верховная Рада отказалась отправлять премьера в отставку: за принятие решения высказались лишь 97 депутатов.