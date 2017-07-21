Додон в России пообещал создать правительство через два дня ...

Занимающий должность президента Игорь Додон считает, что в Молдове может быть создано правительство "уже завтра или максимум послезавтра".

Об этом Додон заявил, находясь на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, "в ближайшие два дня" Молдова может "на своем примере показать мост между Западом и Востоком". "Я думаю, что у нас есть реальный шанс, чтобы это получилось. И это может произойти в ближайшие два дня с формированием такого правительства в Молдове".

Выступая от имени власти, Додон сообщил, что "мы сейчас внедряем Acquis communautaire – все, что касается Соглашения [об ассоциации] с ЕС. Это нам нужно, это не Брюсселю нужно. Но, конечно нам интересно, что происходит в ЕврАзЭС, мы получили статус наблюдателя и будем двигаться дальше", - отметил Додон.

После прошедших 24 февраля парламентских выборов, в Молдове до сих пор действует не имеющее законных рамок правительство возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии. Переговоры о создании нового правящего большинства пока не увенчались успехом. В связи с этим, 3-4 июня в Кишиневе представители Еврокомисии, президента России и Госдепартамента США были проведены переговоры с лидерами парламентских партий.