В Европе катастрофически растёт потребление кокаина ...

В странах Европейского союза кокаин становится всё более доступным, при этом каннабис по-прежнему наиболее популярен.

По данным Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании, в 2017 году в странах ЕС правоохранителями был изъят рекордный объём кокаина – более 140 тонн, что вдвое больше чем годом ранее. Глава ведомства Алексис Гоздыл, впрочем, отметил, что значительного ухудшения здоровья у населения не фиксируется.

“В некоторых государствах ЕС внедряются методы лечения, связанные с кокаином. Но всё большую тревогу вызывает рост применения крэк-кокаина”, - цитирует чиновника телеканал Euronews. Сообщается, что рекордсмен по конфискации партий кокаина – Бельгия (45 тонн).

В страны Евросоюза наркотики проникают путём контрабанды, в основном через морские границы. Наряду с этим растёт производство синтетических наркотиков типа экстази: в 2017 году, по мониторингового центра, было произведено 6,6 миллиона таких таблеток.