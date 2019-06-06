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Партнер компании Air Moldova дисквалифицирован за угрозу безопасности авиапассажиров

Опубликовано : 07 июнь 2019 г. 08:55 | Просмотров: 722 | Категория: Власть

Украинская авиакомпания YanAir, на сомнительных условиях выполнявшая рейсы на всех прибыльных рейсах авиакомпании Air Moldova, была лишена сертификата эксплуатанта из-за угрозы безопасности полетов.

Об этом сообщила Государственная авиационная служба Украины в результате комплексной проверки авиакомпании YanAir, уточнив, что действие сертификата приостановлено с 03.00 по киевскому времени 7 июня.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании YanAir Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины.

Сертификат этой авиакомпании, эксплуатирующей самолеты, которым почти 30 лет лишь после того, как авиаперевозчик докажет способность обеспечить надлежащий уровень безопасности.

С декабря 2018 года, по неизвестным причинам авиакомпания Air Moldova предоставила авиакомпании YanAir право перевозки на всех прибыльных направлениях (Франкфурт-на-Майне, Милан, Стамбул и др.) по контракту wet-lease, несмотря на то, что флот этой украинской авиакомпании состоит из самолетов, произведенных почти 30 лет назад.

Самым известным авиапроисшествием с участием экипажа и самолета YanAir на молдавском рейсе Стамбул-Кишинев (9U746) имел место 19 апреля, когда пилот неадекватно себя вел при заходе на посадку в аэропорту Кишинев.

Позже стало известно, что пилот этого пассажирского лайнера был в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этом содержится и в рапорте диспетчера аэронавигационной службы MOLDATSA, поданном в тот же день.

Известно, что сразу после приземления самолета в аэропорту Кишинева, руководитель авиакомпании Air Moldova Юлиан Скорпан лично вмешался в инцидент с целью "отмазать" пилота и не допустить дальнейших разбирательств. Пилот был втайне вывезен, чтобы избежать его медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови.

Сразу после этого пилот был отправлен в отпуск.

Примечательно, что авиационные власти Молдовы до сих пор ничего больше не сообщили о подробностях и результатах расследования этого авиапроисшествия, в результате которого была поставлена под угрозу жизнь пассажиров.


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