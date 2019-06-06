Премьер-министр Великобритании покидает пост ...

В пятницу, 7 июня глава британского правительства Тереза Мэй официально уходит с поста лидера Консервативной партии и в ближайшее время сложит полномочия главы правительства.

Заявление об отставке было сделано 24 мая: покинуть пост главы партии её вынудили однопартийцы, поставившие ей в вину неумелые действия в деле выхода Великобритании из ЕС. В должности премьера Мэй останется до тех пор, пока Консервативная партия не выберет преемника, процесс должен завершиться в двадцатых числах июля.

На пост премьера претендуют сразу 11 представителей партии, но шансы, по мнению политологов, есть лишь у четырёх. Фаворитом называют экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона – его популярность наиболее высока как среди членов партии, так и среди избирателей, сообщает BBC.

Тереза Мэй возглавила правительство Соединённого королевства 13 июля 2016 года. Став премьером, она обещала обеспечить благополучный выход Великобритании из ЕС, однако все её шаги оказались неэффективными: условия, на которых страна покинет союз, до сих пор не согласованы. Референдум, на котором большинство британцев высказались за “брексит”, состоялся 23 июня 2016 года.