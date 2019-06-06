Зеленский рассмотрел электронную петицию о своей отставке. Что ответил президент? ...

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию о своей отставке, которую подписали более 60 тысяч жителей страны, и ответил отказом.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства. В своём ответе Зеленский напомнил, что в Конституции чётко прописаны условия, при которых президент может досрочно покинуть пост: отставка; невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещение с поста в порядке импичмента; смерть.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - цитирует ответ Зеленского Интерфакс-Украина.

При этом он призвал подписантов петиции требовать от народных избранников скорейшего голосования за представленный им 29 мая в Раду законопроект об импичменте президента.