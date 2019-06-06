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У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

Опубликовано : 07 июнь 2019 г. 11:43 | Просмотров: 277 | Категория: Люди

Активисты намерены пикетировать столичную тюрьму №13 по улице Бернардацци. Акция “Прекратите пытки!” состоится в субботу, 8 июня.

Организаторы призывают всех неравнодушных граждан прийти на мирную акцию, чтобы выразить своё несогласие с бесчеловечным отношением к политзаключённым.

“Ни для кого не секрет, что в застенках ПУ-13, равно как и в застенках любого пенитенциара Молдовы творится кромешный ад. Условия содержания приравниваются к пыткам. Добавьте к этому бесчеловечное обращение со стороны администрации во главе с палачом Пынтей, который по приказу сверху своими личными распоряжениями лишает содержащихся в СИЗО передач, переводит их в камеры с худшими условиями, запрещает телефонные звонки, а также применяет и другие способы психологического, а иногда и физического воздействия.

На данный момент в кишинёвском каземате находятся в том числе и те, кто оказался там по приказу антинародного режима за инакомыслие, за то, что они неугодны этому режиму. Это Павел Григорчук, Георгий Петик и другие попавшие в жернова репрессий.

Скажем НЕТ! пыткам, скажем НЕТ! репрессиям! Свободу политзаключённым!”, - говорится на странице мероприятия в Facebook.


Метки к статье: пикет, акция, политзаключенные, ПУ-13, Кишинев

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