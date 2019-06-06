Лукашенко призвал `не ползать на коленях` перед Россией в вопросе поставок нефти ...

Об этом белорусский лидер заявил в ходе рабочего визита на нефтеперерабатывающее предприятие “Нафтан”, передает информагентство БЕЛТА. На встрече с руководством завода Лукашенко затронул вопрос компенсации потерь в результате поставки в страну российской нефти низкого качества. Президент выразил недовольство тем фактом, что Беларуси, больше всех пострадавшей от некондиционного сырья, предлагают компенсацию 20 миллионов долларов, в то время как другие пострадавшие страны запрашивают до 800 миллионов.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - заключил президент.

Напомним, так называемый нефтяной скандал разгорелся в конце апреля, когда импортёры российского топлива один за другим стали сообщать о низком качестве сырья, поставляемого по нефтепроводу “Дружба”. Загрязненную нефть стали срочно откачивать из резервуаров, однако нормализовать проблему удалось лишь спустя месяц. Беларусь считает себя наиболее пострадавшей страной: основные нефтеперерабатывающие заводы значительно снизили производство и понесли большие убытки. Российская сторона оценивает свои убытки в сотни миллионов долларов.