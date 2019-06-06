МЕНЮ
Twitter
﻿ 105
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:58  

Лукашенко призвал `не ползать на коленях` перед Россией в вопросе поставок нефти

11:43  

У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

10:29  

Зеленский рассмотрел электронную петицию о своей отставке. Что ответил президент?

09:49  

Премьер-министр Великобритании покидает пост

08:55  

Партнер компании Air Moldova дисквалифицирован за угрозу безопасности авиапассажиров

06.06.2019  

В Европе катастрофически растёт потребление кокаина
все новости

Лукашенко призвал `не ползать на коленях` перед Россией в вопросе поставок нефти

Опубликовано : 07 июнь 2019 г. 13:58 | Просмотров: 78 | Категория: Мир

Нефтяную проблему с Россией необходимо решать исключительно в деловом ключе и “не ползать на коленях”, - считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом белорусский лидер заявил в ходе рабочего визита на нефтеперерабатывающее предприятие “Нафтан”, передает информагентство БЕЛТА. На встрече с руководством завода Лукашенко затронул вопрос компенсации потерь в результате поставки в страну российской нефти низкого качества. Президент выразил недовольство тем фактом, что Беларуси, больше всех пострадавшей от некондиционного сырья, предлагают компенсацию 20 миллионов долларов, в то время как другие пострадавшие страны запрашивают до 800 миллионов.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - заключил президент.

Напомним, так называемый нефтяной скандал разгорелся в конце апреля, когда импортёры российского топлива один за другим стали сообщать о низком качестве сырья, поставляемого по нефтепроводу “Дружба”. Загрязненную нефть стали срочно откачивать из резервуаров, однако нормализовать проблему удалось лишь спустя месяц. Беларусь считает себя наиболее пострадавшей страной: основные нефтеперерабатывающие заводы значительно снизили производство и понесли большие убытки. Российская сторона оценивает свои убытки в сотни миллионов долларов.


Метки к статье: Александр Лукашенко, российская нефть, некондиция, нефтепровод Дружба, компенсации

| Версия для печати
Код видео:



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Лукашенко призвал `не ползать на коленях` перед Россией в вопросе поставок нефти

Лукашенко призвал `не ползать на коленях` перед Россией в вопросе поставок нефти ...

Просмотров: 79
Зеленский рассмотрел электронную петицию о своей отставке. Что ответил президент?

Зеленский рассмотрел электронную петицию о своей отставке. Что ответил президент? ...

Просмотров: 332
Премьер-министр Великобритании покидает пост

Премьер-министр Великобритании покидает пост ...

Просмотров: 191
В Европе катастрофически растёт потребление кокаина

В Европе катастрофически растёт потребление кокаина ...

Просмотров: 486
Украинские депутаты отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности

Украинские депутаты отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности ...

Просмотров: 458
Папа Римский одобрил новый текст молитвы `Отче наш`

Папа Римский одобрил новый текст молитвы `Отче наш` ...

Просмотров: 2615
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12402
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 37542
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35755
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 13937
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 81404
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 66922
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 57727
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44431
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42227
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38094
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35484
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 33737
ВЛАСТЬ
Партнер компании Air Moldova дисквалифицирован за угрозу безопасности авиапассажиров

Партнер компании Air Moldova дисквалифицирован за угрозу безопасности авиапассажиров

06.06.2019  Додон в России пообещал создать правительство через два дня
06.06.2019  Петренко: Задача митингов Плахотнюка – блокирование и роспуск парламента
05.06.2019  Лупу покончил со своим 'демократическим' этапом жизни
ЛЮДИ
У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

03.06.2019  Прокурора-взяточника наказали испытанием свободой
29.05.2019  Правительство выделило на проект Плахотнюка еще 30 миллионов леев бюджетных денег
29.05.2019  Кремлевские СМИ обратили внимание на преступления молдавского банкира Горбунцова



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (36)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker