Районные структуры полиции готовы подчиниться новому правительству Молдовы ...

Первая информация об этом пришла из Тараклии, где сотрудники полиции готовы исполнить приказы правительства Майи Санду.

Об этом сообщил в соцсетях мэр Тараклии Сергей Филипов.

"Сотрудники Инспектората полиции Тараклия, по поступившей достоверной информации, готовы выполнить приказ любой сложности, изданный новым правительством. Они присягали стране и народу, а не Плахотнюку", - говорится в сообщении мэра города Тараклии Сергея Филипова.

Ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду выступила с заявлением, в котором призвала полицейских, карабинеров, пенитенциарные учреждения и спецназ перейти на сторону государства и выполнять свой долг перед страной и гражданами. "Вчера было избрано новое правительство. Мы пришли не мстить, мы пришли вершить справедливость. Приказываю вам выполнять свой долг перед страной и гражданами", - заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду.