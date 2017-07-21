FLASH // Евросоюз признал новое правительство Молдовы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное Заявление в связи с созданием новой правительственной коалиции в Молдове и утверждением нвоого правительства во главе с Майей Санду.

"Европейский союз с одобрением принимает к сведению решения, принятые вчера парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции.

Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова.

В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Республики Молдова, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - говорится в Заявлении руководства Евросоюза в связи с созданием в Молдове нового правительства во главе с Майей Санду.