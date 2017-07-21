Узурпировавший власть Плахотнюк обвинил новое правительство в узурпации ...

На митинг в центре Кишинева были свезены несколько тысяч человек, преимущественно госслужащих, со всей Молдовы. Сам Плахотнюк появился в окружении нескольких сот охранников Государственной службы госохраны, а также принадлежащего ему частного охранного агентства.

Со слов руководства ДПМ, новое правительство во главе с Майей Санду "недостойно руководить страной", "они пришли только ради функций", "блок ACUM не понимает, на каком свете находится", а "Додон – предатель", поскольку предлагал Плахотнюку "федерализовать Молдову".

Основную речь на манифестации произнес лидер этого формирования, отказывающегося передавать власть новому правительству, олигарх Владимир Плахотнюк. "Он уже не президент!", - заявил Плахотнюк, потребовав немедленной отставки Додона с должности президента и проведения досрочных президентских выборов.

В этой связи он объявил, что должен быть избран "новый президент, достойный нашего рода".

Говоря о себе, он сообщил, что не поддался искушению со стороны Додона. "Я не согласился предать страну, я не предал народ, как это сделал Додон!", - заявил Плахотнюк.

В то же время, олигарх, ранее неоднократно обвиненный в захвате и подчинении себе лично всех структур власти, сделал неожиданное заявление, потребовав недопущения захвата государства.

"Демпартия призывает все государственные структуры обеспечить порядок и общественную безопасность, защитить конституционный порядок и не допустить захвата государства теми, кто хочет продать Молдову и наказывать в самой жесткой форме эту попытку захвата власти, эту попытку государственного переворота", - заявил в своем выступлении Плахотнюк, скандируя "Мы – народ!" (Noi suntem poporul!).

На финальном этапе манифестации, присутствующие "единогласно" утвердили свою резолюцию, в которой еще раз объявили, что "государственная власть была узурпирована и была предпринята попытка государственного переворота в иностранных интересах".

Ранее уже сообщалось о том, что парламент Молдовы объявил вне закона продолжающее незаконно продолжающее действовать правительство Павла Филипа, а также полностью контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Конституционный суд.

Постановление об этом было единогласно принято 61 депутатом парламента Молдовы на состоявшемся в воскресенье заседании Парламента.

В принятом постановлении была констатирована узурпация государственной власти Демпартией, а созданное ею предыдущее правительство во главе с Павлом Филипом объявлено вне закона.

Вечером 9 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное Заявление, согласно которому Евросоюз признал новое правительство во главе с Майей Санду.